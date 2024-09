Nowe Miasteczko Salem na pierwszym zwiastunie. Stephen King będzie dumny?

Już w 3 października na platformie Max będzie dostępny film Miasteczko Salem. To już trzecia adaptacja słynnej książki mistrza horroru – Stephena Kinga. Wcześniejsze adaptacje filmowe powstały w 1979 i 2004.

Miasteczko Salem pojawi się na platformie Max

Film nakręcony był już w 2021 roku, ale Warner Bros. nie bardzo wiedziało co z nim zrobić. Pierwotnie miał pojawić się w kinach we wrześniu 2022, ale studio obawiało się porażki finansowej (był to okres kończącej się pandemii). Pojawiła się nawet obawa, że film podzieli los takich produkcji jak Batgirl i zostanie wyrzucony do kosza. W obronie filmu ponoć miał stanąć sam autor książki, Stephen King. W rezultacie studio zdecydowało się udostępnić film na swojej platformie streamingowej. Premiera już w październiku.