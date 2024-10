Nowe informacje o Path of Exile 2. Twórcy zapowiadają livestream.

Twórcy Path of Exile ogłosili, że za około miesiąc odbędzie się transmisja dotycząca przyszłości drugiej odsłony bardzo popularnego hack-and-slasha z 2013 roku. Za wcześniejszy dostęp do produkcji większość graczy będzie musiała zapłacić, lecz niektórzy fani otrzymają grę za darmo.

Path of Exile 2 z wczesnym dostępem

Studio Grinding Gear Games zapowiedziało livestream, który odbędzie się za około miesiąc. Niestety nie wiemy dokładnie, co pojawi się na transmisji, lecz będą to kolejne informacje dotyczące Path of Exile 2. Jedyną podaną informacją odnośnie nowej gry z serii jest to, kto będzie mógł w nią zagrać. Za wczesny dostęp do produkcji trzeba będzie zapłacić prawdopodobnie tyle, ile kosztowało przetestowanie dodatku Fall of the Oriath, czyli około 30 dolarów. Twórcy zdradzili jednak, że niektórzy będą mogli zagrać za darmo.