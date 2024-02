Nowe Fable może powstawać z udziałem deweloperów z Polski

Według jednego z branżowych insiderów nowa odsłona Fable może zadebiutować na rynku w 2025 roku. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne interesujące informacje na temat nadchodzącej produkcji Playground Games. Okazuje się bowiem, że w pracach nad wspomnianym tytułem mogą brać udział również deweloperzy z Polski.

Third Kind Games wspiera Playground Games w rozwoju nowego Fable

Jak zauważył użytkownik portalu społecznościowego X posługujący się pseudonimem „Idle Sloth”, nowe Fable powstaje przy wsparciu ze strony Third Kind Games. Wspomniany zespół to największy niezależny deweloper w Wielkiej Brytanii. W przeszłości rzeczone studio brało udział w produkcji takich tytułów jak Hearthstone czy Forza Horizon 4, a także pomagało w przeniesieniu Sea of Thieves na konsole PlayStation.