Nowa wersja Blair Witch Project zyskuje rozgłos, ale chyba nie o taką reklamę chodziło twórcom

Tuż po ogłoszeniu planów powstania remake’u klasycznego horroru Blair Witch Project, obsada oryginalnego filmu ogłosiła, że jeśli faktycznie powstanie, zamierzają domagać się wypłaty reszty wynagrodzenia, którego do tej pory nie otrzymali.

Czy obsada Blair Witch Project doczeka się zapłaty za udział w filmie?

W liście otwartym do Lionsgate gwiazdy Blair Witch Project, Rei Hance (wcześniej znana jako Heather Donahue), Joshua Leonard i Michael Williams, przedstawili trzy żądania w związku z powrotem filmu do życia. Aktorzy domagają się wypłaty zaległych kwot za realizację filmu oraz za przyszłe lata z powodu należnych tantiem. Na dokładkę chcą być wynagradzani jako konsultanci we wszystkich powstających w przyszłości restartach i kontynuacjach, a także wszystkich innych materiałów wykorzystujących ich wizerunki. I na koniec chcieliby, żeby wytwórnia stworzyła coś w rodzaju stypendium (60 tys. dolarów), które będzie wypłacane co roku każdemu debiutującemu twórcy filmów gatunkowych.