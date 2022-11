Nowa teoria dotycząca śmierci Bruce’a Lee. Aż ciężko w nią uwierzyć

Według badań Bruce Lee mógł umrzeć wskutek hiponatremii, czyli niedoboru sodu we krwi. Miało na to wpływ wiele czynników, w tym zażywanie marihuany, która wzmaga pragnienie, a także przyjmowanie leków na receptę, spożywanie alkoholu i urazy nerek, które uniemożliwiały wydalania ogromnych ilości wody z organizmu, które były przyjmowane przez aktora.

Postawiliśmy hipotezę, że Bruce Lee zmarł z powodu określonej formy dysfunkcji nerek: niezdolności do wydalania wystarczającej ilości wody, aby utrzymać homeostazę wody. Może to prowadzić do hiponatremii, obrzęku mózgu i w konsekwencji do śmierci w ciągu kilku godzin, jeśli nadmiernemu spożyciu wody nie towarzyszy wydalanie wody z moczem. Biorąc pod uwagę, że hiponatremia występuje często, stwierdza się ją nawet u 40% hospitalizowanych i może spowodować śmierć z powodu nadmiernego spożycia wody nawet u młodych, zdrowych osób, istnieje potrzeba szerszego rozpowszechnienia koncepcji, że nadmierne spożycie wody może zabić – czytamy w artykule.