Nowa postać z Overwatch 2 na gameplayu. Blizzard ujawnił kolejne informacje o nadchodzącym sezonie

Już niedługo w Overwatch 2 rozpocznie się czternasty sezon produkcji. Z tej okazji Blizzard doda do gry wiele nowości, w tym nowego bohatera. Na najnowszym zwiastunie możemy zobaczyć rozgrywkę z udziałem nadchodzącej postaci, która ma w pewnym stopniu reklamować wydarzenie. O Hazardzie dowiedzieliśmy się kilka dni temu, lecz dopiero teraz twórcy pokazali go w akcji.

Overwatch 2 - Hazard of the Phreaks nowym bohaterem

Twórcy Overwatch 2 potwierdzili, że od 10 grudnia w grze będziemy mieli dostęp do nowej postaci - Hazard of the Phreaks. O nowym tanku dowiedzieliśmy się kilka dni temu, lecz tym razem zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki oraz wszystkie dostępne umiejętności bohatera. Więcej informacji o nadchodzącej zawartości ma zostać udostępnione wraz początkiem 14 sezonu.