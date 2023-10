Nowa komedia akcji Johna Ceny miażdżona przez krytykę

Powiedzieć, że Freelance został chłodno przyjęty przez recenzentów, to bardzo delikatne stwierdzenie. Nowy film z Johnem Ceną i Alison Brie jest wręcz masakrowany ocenami. W serwisie Rotten Tomatoes bardzo długo utrzymywała się ocena na poziomie 0%. Dla byłego zapaśnika, a obecnie aktora kina akcji to bardzo niekomfortowa sytuacja, ponieważ zła passa trwa już od jakiegoś czasu. Wystarczy przypomnieć, że zaliczył występ w bardzo słabym Snafu, w którym partnerował mu Jackie Chan, a komedia Wakacyjni przyjaciele 2 okazała się klapą.

Freelance kompletnie nie daje rady. Co gorsza, nawet nie próbował. – napisała Angie Han z Hollywood Reporter.

To, co zobaczyłem to filmowy Frankenstein, w którym fragmenty odmiennych gatunków zostały połączone bez sensu. – oceniał Derek Smith z Slant.