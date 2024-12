Nowa gra w Xbox Game Pass pojawi się już jutro. Microsoft potwierdził obecność remaku kultowego tytułu

Wczoraj dowiedzieliśmy się o grach, które zostaną usunięte z usługi Xbox Game Pass w połowie grudnia. Microsoft postanowił podzielić się jedną z produkcji planowanych do wzbogacenia usługi. Za pośrednictwem Twittera/X dowiedzieliśmy się o tytule autorstwa Activision oraz Beenox.

Crash Team Racing następną produkcją w Xbox Game Pass

Na profilu Xboxa na wspomnianej platformie udostępniono wpis informujący o tym, że Crash Team Racing zostanie udostępniony w ramach usługi Xbox Game Pass już jutro, czyli 4 grudnia. Jest to remake CTR: Crash Team Racing wydanego w 1999 roku. W porównaniu do oryginału został on znacznie ulepszony pod względem grafiki oraz wzbogacony i nowe trasy oraz możliwości personalizacji pojazdów.