Nowa gra twórców serii Ori może podbić serca miłośników The Legend of Zelda

Od premiery Ori and the Will of the Wisps minęły niemal trzy lata. Produkcja Moon Studios zebrała świetne recenzje, a sam tytuł cieszył się dużą popularnością wśród graczy. Tymczasem Thomas Maler postanowił podgrzać nieco atmosferę wokół nadchodzącego projektu wspomnianego zespołu. Ze słów dewelopera wynika, że niezapowiedziana do tej produkcja ma szansę podbić serca fanów The Legend of Zelda.

Dyrektor kreatywny Moon Studios dzieli się informacjami na temat nadchodzącej produkcji zespołu

Dyrektor kreatywny Moon Studios opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym wspomina 2015 rok, kiedy to rozpoczynał prace nad prototypem nadchodzącej produkcji wspomnianego zespołu. W głowie dewelopera – jak sam zaznacza – pojawiła się wówczas następująca myśl: „Ori było naszym Mario, to jest nasza Zelda”.



To jednak nie koniec informacji związanych z nadchodzącą produkcją Moon Studios, którymi podzielił się Mahler. Dyrektor kreatywny zapowiedział bowiem, że wspomniana gra będzie mogła pochwalić się stylem artystycznym znanym z Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps.



Deweloperom zależy bowiem, by gracze od razu po zobaczeniu produkcji wiedzieli, że została ona stworzona przez Moon Studios. Mahler podkreśla, że na rynku „jest zbyt wiele gier, które wyglądają tak samo”, dlatego też możemy być pewni, że nowe dzieło twórców serii Ori będzie wyróżniać się na tle konkurencji.



Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Ori and the Will of the Wisps dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji Moon Studios, to zapraszamy Was do lektury: Drugi akt najwspanialszej baśni generacji - recenzja Ori and the Will of the Wisps.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.