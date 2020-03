Przegląd recenzji Ori and the Will of the Wisps – jest wspaniale i lepiej być nie mogło

News

Maria Wawrzyniak ,

W sieci wylądowały pierwsze recenzje gry Ori and the Will of the Wisps, czyli kontynuacji niezwykle ciepło przyjętej platformówki od Moon Studios z 2015 roku, Ori and the Blind Forest. W chwili pisania tej wiadomości w serwisie Metacritic wersja pecetowa produkcji posiada średnią ocen na poziomie 89 punktów na sto, a wersja konsolowa na poziomie 91 punktów. Miażdżąca większość oceniających zachwala grę przede wszystkim pod względem wykonania – jest ona zarazem dopieszczona i jednocześnie bardzo zróżnicowana pod względem rozgrywki. Ponadto po raz kolejny w przypadku przygód tytułowego duszka mamy do czynienia z piękną oprawą graficzną, która zachwyca, podkreślając również ogromny ładunek emocjonalny przedstawianej w tytule historii. Z pewnością wielu graczy pokusiłoby się o nazwanie Ori and the Will of the Wisps jedną z najlepszych (jeśli nie najlepszą) metroidvanii w całej historii gatunku – gra stawia poprzeczkę bardzo wysoko, ale jednocześnie traktuje nas sprawiedliwie.

Oczywiście, nie mamy do czynienia z produkcją całkowicie pozbawioną wad – najwięcej batów zebrała warstwa techniczna. W Ori and the Will of the Wisps nie brakuje różnych błędów, które mimo wszystko trochę psują zabawę. Twórcy obiecali jednak w dniu premiery aktualizację, która powinna usunąć większość wykrytych przez graczy bugów. Zainteresowanych zapraszamy również do naszej recenzji, którą napisał Mateusz Mucharzewski i podobnie, jak w przypadku innych recenzentów, również chwali oprawę graficzną, mechanikę oraz sceny. Wśród wad ponownie znalazły się błędy techniczne, a także brak możliwości obniżenia poziomu trudności po rozpoczęciu gry.

Przypomnijmy jeszcze, że Ori and the Will of the Wisps zadebiutuje na komputerach osobistych (Steam lub Microsoft Store) oraz konsolach Xbox One (w ramach Xbox Game Pass również). Co ważniejsze, tytuł został wydany w ramach Xbox Play Anywhere, dzięki czemu po zakupieniu wersji pecetowej otrzymujemy za darmo konsolową i odwrotnie.

