Nowa gra Bandai Namco na kolejnym zwiastunie. Zobaczyliśmy wszystkie dostępne rodzaje broni

Ostatnio rozpoczęły się otwarte testy sieciowe dla nowego shootera autorstwa Bandai Namco oraz Game Studio, czyli Synduality: Echo of Ada. Tytuł właśnie otrzymał nowy zwiastun prezentujący wszystkie bronie dostępne w grze na premierę, która odbędzie się 23 stycznia. Do 20 grudnia fani będą mieli możliwość testowania wersji beta.

Synduality: Echo of Ada - informacje o grze

W Synduality: Echo of Ada przeniesiemy się do 2222 roku, w którym świat został niemalże całkowicie zniszczony przez toksyczne opady znane jako Łzy Nowego Księżyca. Wcielimy się w jednego z pilotów oraz otrzymamy dostęp do broni. Wśród nich znajdziemy wiele rodzajów pozwalających na różne style gry. Na wspomnianym nagraniu zobaczyliśmy fragmenty rozgrywki prezentujące walkę.