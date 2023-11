Strajk aktorów zakończony. Prace nad Deadpoolem 3 i Gladiatorem 2 zostaną natychmiast wznowione

Podobnie jak w przypadku nowej umowy scenarzystów, tak kontrakt aktorów z AMPTP, będzie obowiązywał tylko przez okres najbliższych trzech lat. Według szacunków stanu Kalifornia trwające przez pół roku strajki kosztowały 6,5 mld dolarów, a w tym czasie aż 45 tysięcy osób z branży straciło pracę.

Studio już oczekują ratyfikacji umowy przez SAG-AFTRA, aby jak najszybciej wrócić na plan najgorętszych produkcji szykowanych na przyszły rok. W najbliższych tygodniach zostaną wznowione prace nad Deadpoolem 3, Gladiatorem 2, Sokiem z żuka 2, nowym filmem Clinta Eastwooda, Venomem 3 oraz It Ends with Us, a na początku 2024 wystartują zdjęcia do Minecrafta, Mortal Kombat 2, Tron: Ares, Sunflowej, Superman: Legacy, Good Fortune oraz Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.