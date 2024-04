Nowa aktualizacja World of Tanks. Polskie niszczyciele czołgów wchodzą do gry

Najnowsza aktualizacja World of Tanks zadowoli przede wszystkim tych czołgistów, którzy rozbudowują polskie drzewko technologiczne. Do gry trafi aż sześć niszczycieli czołgów.

Wargaming wprowadził swoją aktualizację już dzisiaj, a więc możecie sprawdzić wszystkie nowinki. W grze pojawiły się nowe niszczyciele czołgów od poziomu V do X, wyposażone w niespotykane do tej pory działa o niezrównanej sile uderzeniowej. Dzięki temu nagradzane będą brawurowe, agresywne starcia i czołgiści lubiący grać w ten sposób.

Polskie niszczyciele czołgów wjeżdżają na pole walki w World of Tanks

Warto przypomnieć, że niszczyciele czołgów to trzecia gałąź polskiego drzewka technologicznego.

Pierwsze trzy czołgi to klasyczne bezwieżowe konstrukcje o solidnym pancerzu, dużej mobilności i niszczycielskiej sile ognia. Są to: SDP 40 Zadymka, SDP 44 Burza i SDP 57 Gowika.