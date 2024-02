No Man's Sky ponownie dostępne za darmo przez weekend

W ubiegłym tygodniu Hello Games po raz kolejny mile zaskoczyło społeczność gry No Man’s Sky i poinformowało o udostępnieniu kolejnej dużej aktualizacji pod tytułem Omega. Wówczas produkcja została również udostępniona na wszystkich platformach całkowicie za darmo przez weekend. Jak podaje serwis Eurogamer, darmowy weekend okazał się tak dużym sukcesem, że zdecydowano się go powtórzyć.

Kolejny darmowy weekend z No Man’s Sky

Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą do poniedziałku sprawdzać No Man’s Sky całkowicie za darmo na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5 i Nintendo Switch. Warto w tym momencie zaznaczyć, że jakikolwiek progres dokonany podczas darmowego grania zostaje zapisany i przeniesiony do gry w przypadku, gdy zdecydujecie się ją zakupić. Dodatkowo tytuł wciąż jest dostępny w niższej cenie – mowa tutaj o 50-procentowym rabacie.

