No Man's Sky z kolejną aktualizacją. Omega trafiła już do użytkowników PlayStation

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku do No Man’s Sky trafiła duża aktualizacja Echoes, która wprowadziła sporo nowości. Z kolei kilka dni temu założyciel Hello Games, Sean Murray, zaczął umieszczać w mediach społecznościowych tajemnicze wpisy z symbolem omegi. Choć firma nie udostępniła jeszcze oficjalnych informacji, użytkownicy PlayStation mogą już odnaleźć w grze komunikat zdradzający zawartość aktualizacji.

No Man’s Sky – aktualizacja Omega już dostępna na PlayStation

Jak zauważył jeden z użytkowników Reddita, jak i fani gry na platformie X, posiadacze konsol Sony mają już dostęp do najnowszej aktualizacji No Man's Sky. Ostatnie wpisy w mediach społecznościowych Seana Murraya, szefa Hello Games, były zatem zgodnie z przypuszczeniami związane ze zmierzającą do gry nową zawartością. Choć wciąż brak oficjalnych informacji na temat „Omegi", użytkownicy PlayStation mogą już zerknąć na oferowane przez twórców nowości.

Jeśli chodzi o opis aktualizacji dostępny na konsolach Sony, dowiadujemy się, że oferuje ona darmowe ekspedycje społeczności, proceduralne misje na planetach, a także bardzo ciekawą nowość – możliwe do przejęcia po bitwie pirackie frachtowce. Ponadto gracze będą mogli teraz przenieść zasoby zdobyte podczas ekspedycji na swój główny plik zapisu.

Zainteresowanym pozostaje zatem czekać na oficjalne udostępnienie aktualizacji na wszystkich platformach, a także na szczegółowe informacje związane z Omegą. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że No Man's Sky zadebiutowało w 2016 roku i jest dostępne na komputerach osobistych, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.