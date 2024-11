Nintendo pozywa streamera za to, że pokazywał gry przed ich premierą

Nintendo złożyło pozew przeciwko streamerowi Jesse Keighinowi, znanemu jako Every Game Guru, który transmitował 10 pirackich gier przed ich premierą, w tym The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom i Mario & Luigi: Brothership. W dokumentach sądowych, złożonych w środę i zgłoszonych przez serwis Polygon, Nintendo zarzuca Keighinowi transmitowanie nieopublikowanych tytułów w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a także instruowanie innych, jak zdobywać pirackie wersje gier za pomocą tzw. „urządzeń omijających”.

Nintendo pozywa streamera

Nintendo, znane z rygorystycznej ochrony swoich praw autorskich, twierdzi, że Keighin, mimo podejmowanych działań na platformach takich jak YouTube i Twitch, nieustannie powracał do nielegalnych transmisji. W odpowiedzi na powiadomienia o naruszeniu, streamer miał oświadczyć, że „może to robić cały dzień” i posiada „tysiąc kont burner”. Firma argumentuje, że jego działania kosztowały ją „miliony dolarów” i domaga się odszkodowania w wysokości 15 000 dolarów za każde naruszenie praw autorskich oraz dodatkowych kwot za każde wykorzystanie urządzeń do omijania zabezpieczeń.