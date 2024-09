Nikoderiko: The Magical World z datą premiery. Urocza mangusta podbije konsole już w październiku

Przygotujcie się na magiczną przygodę, bo Nikoderiko: The Magical World już wkróce zadebiutuje na rynku.

Wydawca Knights Peak oraz deweloper VEA Games ogłosili, że ich najnowsza gra z uroczą mangustą w roli głównej pojawi się na Nintendo Switch, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Nikoderiko: The Magical World zadebiutuje na konsolach obecnej generacji już 15 października 2024 roku. Tytuł będzie dostępny w cenie 29,99 euro, czyli około 130 zł. Oprócz kolorowej oprawie graficznej, dzięki muzyce skomponowanej przez legendarnego Davida Wise'a, gracze mogą spodziewać się niezapomnianej atmosfery.

Urokliwy świat Nikoderiko oczaruje graczy w każdym wieku

Gra oferuje kooperację kanapową, co pozwoli cieszyć się przygodą w towarzystwie przyjaciół czy rodziny. Gracze przemierzą siedem magicznych światów, pełnych epickich wierzchowców i niesamowitych wyzwań. Dmitry Smirnov, dyrektor kreatywny gry, podkreśla, że Nikoderiko to ich "list miłosny" do ostatnich trzydziestu lat klasycznych platformówek. Zwiastun gry zobaczycie poniżej.