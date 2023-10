Niezniszczalni otrzymają kobiecy spin-off?

Serwis ComicBook.com zapytał się producenta Niezniszczalnych 4, Lesa Weldona, czy jest szansa na stworzenie kobiecego spin-offu. Producent przyznał, że zrealizowanie takiego projektu od zera byłoby trudne, ze względu na dobranie odpowiedniej obsady i ustalenie z aktorami harmonogramu prac.

Nie jestem pewien, czy była taka rozmowa, pozwólcie, że tak to ujmę. Nie zbliżyło się to do realizacji. I mówię wam, planowanie takich filmów jest niezwykle trudne. I nawet dla nas, chociaż było to trochę łatwiejsze w latach 2008–2009, kiedy zrobiliśmy pierwszy film. Nakręciliśmy tę produkcję dlatego, że mieliśmy pomysł na gwiazdy akcji, które chcieliśmy sprowadzić, a oni wszyscy byli chętni do wzięcia udziału w projekcie.

I tak się złożyło, że harmonogram po prostu się zgadzał. A kiedy już zaczniesz robić coś tak dużego, zrozumiesz, że inni aktorzy staną się dostępni. Natomiast jeśli zaczynasz coś od zera, ustalenie harmonogramu, zobowiązań i tak dalej staje się trudne. A w przypadku tej serii byliśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że aktorzy chcą dołączyć do ekipy i w tym celu zmienią swój harmonogram.