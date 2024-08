Niebawem polskie Witchfire zawita na platformie Steam. Do gry trafiła duża aktualizacja

W kwietniu do polskiego Witchfire trafiła wielka aktualizacja Ghost Galleon Update . Chwilę później deweloperzy pochwalili się sukcesem gry , która zaliczyła po udostępnieniu nowości niemały skok popularności. Tymczasem okazuje się, że już wkrótce Witchfire trafi do szerszego grona odbiorców.

Ponadto warto dodać, że dostępna jest już aktualizacja The Wailing Tower. Update wprowadza do gry między innymi nowy, ponury region do eksploracji, kolejnych przeciwników czy sprzęt. Ponadto gracze otrzymali możliwość przyzywania sojuszników – Fallen Preyers – po osiągnięciu odpowiedniego poziomu Gnosis. Wraz z aktualizacją pojawiło się trzech Preyerów, natomiast w przyszłości ukazać ma się kolejnych czterech.