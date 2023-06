Lies of P ma być mniej toporne na premierę. Deweloperzy zapowiadają poprawki

Round8 Studio przedstawiło listę usprawnień, których doczeka się nadchodząca produkcja skierowana do fanów gatunku soulslike.

Gracze, którzy mieli okazję zapoznać się z wersją demonstracyjną Lies of P, zwracali uwagę przede wszystkim ogólną toporność rozgrywki oraz słabo działający system uników. Okazuje się jednak, że fani gatunku souslike mogą spać spokojnie. Deweloperzy najwyraźniej wzięli sobie do serca opinie użytkowników, ponieważ zapowiedzieli, że wspomniana produkcja jeszcze przed premierą doczeka się konkretnych poprawek.

Na Summer Games Fest 2023 ujawniono dokładną datę premiery Lies of P . Gracze otrzymali również możliwość zapoznania się ze wspomnianą produkcją za sprawą wersji demonstracyjnej. Demo nadchodzącej produkcji Round8 Studio może pochwalić się imponującą liczbą pobrań , ale deweloperów czeka jeszcze sporo pracy. Użytkownicy zwrócili bowiem uwagę na kilka elementów, które muszą zostać doszlifowane przed premierą.

Zespół opublikował materiał wideo, w którym Choi Ji-Won – reżyser gry – podzielił się szczegółami na temat usprawnień, które otrzyma Lies of P. Okazuje się, że obecnie studio przeprowadza „kompleksową ocenę” różnych aspektów związanych z systemem uników . Zapewniono również, że deweloperzy są „w pełnie zaangażowani” w stworzenie „przyjemnego, ale wymagającego precyzji i uwagi” systemu walki.

Poprawek ma doczekać się również system blokowania oraz praca kamery. Deweloperzy pochylą się również nad systemem namierzania i zachowaniami przeciwników. Choi Ji-Won zapowiada także, że twórcom zależy, by Lies of P było „przystępne” dla graczy, którzy nie mogą pochwalić się doświadczeniem w grach z gatunku soulslike.

Na koniec przypomnijmy, że Lies of P ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S dokładnie 19 września 2023 roku. Warto również pamiętać, że gra w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy także do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nadchodzącej produkcji studia Round8.