GTA 6 jednak w 60 FPS? Nowe szczegóły o dwóch trybach graficznych na PS5 i XSX - jeden z z nich pojawi się dopiero po premierze?

Temat płynności w GTA 6 od miesięcy budzi ogromne emocje wśród graczy. Po pierwszych materiałach z gry wielu fanów zastanawiało się, czy Rockstar Games będzie w stanie zaoferować 60 klatek na sekundę na obecnej generacji konsol. Wielu widząc, jaki świat i jego rozmach zaoferuje Grand Theft Auto 6, obawiało się, że na większą płynność będziemy musieli poczekać do następnej generacji konsol.

GTA 6 – gra otrzyma dwa tryby graficzne na PlayStation 5 i Xbox Series X/S?

Nieco nowego światła na wydajność gry rzucił Media Markt, który w skasowanym już opisie GTA 6, zaznaczył, że gra zaoferuje dwa tryby graficzne na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Teraz pojawiły się jednak nowe informacje. Borys Nieśpielak, podczas programu Rock i Borys, przekazał, że według jego ustaleń GTA 6 ma otrzymać dwa tryby graficzne na konsolach.