GTA 6 jednak w 60 FPS? Nowe szczegóły o dwóch trybach graficznych na PS5 i XSX - jeden z z nich pojawi się dopiero po premierze?

Wcześniejsze informacje o dwóch trybach graficznych Grand Theft Auto 6 na konsolach mogą okazać się prawdą.
Temat płynności w GTA 6 od miesięcy budzi ogromne emocje wśród graczy. Po pierwszych materiałach z gry wielu fanów zastanawiało się, czy Rockstar Games będzie w stanie zaoferować 60 klatek na sekundę na obecnej generacji konsol. Wielu widząc, jaki świat i jego rozmach zaoferuje Grand Theft Auto 6, obawiało się, że na większą płynność będziemy musieli poczekać do następnej generacji konsol.
GTA 6 – gra otrzyma dwa tryby graficzne na PlayStation 5 i Xbox Series X/S?
Z przekazanych informacji wynika, że posiadacze PlayStation 5, PlayStation 5 Pro oraz Xbox Series X powinni otrzymać możliwość wyboru pomiędzy trybem jakości oraz trybem wydajności. Ten drugi ma oferować rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę. Inaczej sytuacja ma wyglądać w przypadku Xbox Series S, gdzie na ten moment planowany jest jeden tryb działania, zapewniający zabawę w 30 FPS.
Nie jest to szczególnie zaskakujące, ponieważ słabsza konsola Microsoftu od dawna bywa wskazywana przez deweloperów jako jedno z największych wyzwań przy tworzeniu najbardziej zaawansowanych technologicznie gier. Według Nieśpielaka Rockstar Games ma jednak nadal pracować nad optymalizacją, a w działania te zaangażowani mają być także ludzie związani z Microsoftem.
Ostatecznie z tych informacji, które otrzymałem, mają być dwa tryby graficzne. 30 i 60 FPS ów na PlayStation 5 i Xbox Series X. Na Series S na razie 30 FPS ów, ale to jak dostałem informację, walczą tam i to z ludźmi z jakąś dużą ekipą z Microsoftu, więc może coś będzie więcej.
GramTV przedstawia:
Nieśpielak zaznaczył jednocześnie, że Rockstar Games najprawdopodobniej nie podaje jeszcze oficjalnych szczegółów, ponieważ studio może nie mieć pełnej pewności, czy tryb 60 FPS będzie gotowy już na premierę. Według jego informacji istnieje scenariusz, w którym tryb wydajności trafi do gry dopiero w jednej z późniejszych aktualizacji.
Dlaczego Rockstar jeszcze nie podał, jakie będą tryby? Bo wydaje się to dość taka bardzo oczekiwana informacja. To znaczy wiem, że dużo osób lekceważy to, czy to będzie 30, 60, ale po pierwsze Rockstar zawsze wydawał gry w 30 klatkach na premierę. Po drugie Red Dead Redemption do tej pory na konsolach jest w 30 klatkach. Z tego, co się dowiedziałem, oni jeszcze nie mają 100 procent pewności, czy tryb 60 FPS ów pojawi się na premierę. Znaczy jest taka opcja, że na przykład pojawi się w którejś tam łatce. Pracują, ale tak jak dostałem informację, najprawdopodobniej będzie na premierę, ale jeszcze to jest takie, wiesz, no tam jest straszny crunch. Straszny crunch.
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