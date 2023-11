Nie ma nadziei dla Madame Web? Ten film ma wiele wspólnego z Morbiusem

W połowie listopada Sony Pictures wypuściło pierwszy zwiastun Madame Web, czyli jednego z kilku zaplanowanych na przyszły rok filmów z uniwersum Spider-Mana. Produkcja zadebiutuje w kinach w najbliższe Walentynki, wprowadzając do tej serii kilka superbohaterek, w tym dwie rożne Spider-Woman i Spider-Girl. Patrząc jednak na ekipę odpowiedzialną za tę produkcję można mieć obawy, czy Madame Web nie podzieli losu Morbiusa i nie stanie się jednym z najgorszych filmów gatunku.

Madame Web porażką na miarę Morbiusa?

Morbius zadebiutował w kinach w kwietniu 2022 roku, stając się jednym z najgorzej ocenianych filmów w historii. Produkcja zanotowała również rekordowy spadek wpływów w drugim weekendzie w kinach (wynik został pobity przez Marvels), a dzieło Sony do dzisiaj jest wyśmiewane przez widzów. Co więc wspólnego mają przygody wampira z Madame Web? Sony Pictures zaktualizowało kartę filmu na swojej stronie, na której podali, że scenarzystami nadchodzącej produkcji z uniwersum Spider-Mana są osoby, które napisały również historię do Morbiusa.