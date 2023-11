Madame Web na pierwszym zwiastunie. Nowy film z uniwersum Spider-Mana zapowiada się ekscytująco

Sony udostępniło pierwszy zwiastun filmu Madame Web z uniwersum Spider-Mana, do którego należy Venom i Morbius.

Po porażce Morbiusa Sony Pictures nie zraziło się do tworzenia swojego superbohaterskiego uniwersum i już na początku przyszłego roku doczekamy się kolejnego filmu. Następnym projektem studia jest Madame Web, która właśnie otrzymała swój pierwszy zwiastun. W przeciwieństwie do poprzednich filmów z serii, tym razem produkcja nie opowiada historii antagonistki znanej z kart komiksów o Spider-Manie, ale niezwykle potężnej postaci, która wielokrotnie pomagała Peterowi Parkerowi w jego zadaniach. Jak możemy zobaczyć na zwiastunie, Madame Web nie będzie jedyną bohaterką, a oprócz niej do uniwersum zostanie wprowadzona również Julia Carpenter, czyli druga Spider-Woman. Zwiastun filmu zobaczycie poniżej.