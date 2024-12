Nie będzie powtórki z Akolity? Nowy serial z Gwiezdnych wojen zbiera pozytywne recenzje

Zadebiutowały pierwsze recenzje Gwiezdnych wojen: Załogi rozbitków, który to serial proponuje widzom nieco inne podejście do serii.

Właśnie dzisiaj na Disney+ zadebiutował nowy serial ze świata Star Wars, czyli Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków. Widzowie mogą już obejrzeć pierwsze dwa odcinki oczekiwanej produkcji, która od początku była zapowiadana jako coś zupełnie nowego w serii od Lucasfilm. Potwierdzają to również premierowe recenzje pierwszych trzech epizodów, które już trafiły do sieci. Najwyraźniej powtórki z Akolity nie będzie i produkcja zbiera pozytywne recenzje, chociaż do zachwytów równie daleko, jak do stwierdzenia, że mamy do czynienia z porażką. Większość jest jednak zgodna, że Załoga rozbitków to serial skierowany do młodszych widzów, dla których może być to odpowiednie wejście do uniwersum Star Wars.

Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków – pierwsze recenzje zwiastują powrót do formy serii

W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się aż 94% pozytywnych opinii z 43 recenzji. Średnia ocena to 7,55/10. Wysoką notę dla nowej produkcji z Gwiezdnych wojen potwierdza także Metacritic, gdzie średnia ocena wynosi 72/100 z 16 recenzji. Wielu krytyków twierdzi, że Załoga rozbitków to Gonnies w kosmosie, więc fani klasycznego kina nowej przygody nie powinni pomijać tej produkcji. Wśród plusów wymienieni są także główni bohaterowie, w szczególności tajemnicza postać grana przez Jude’a Lawa. Recenzentom przypadł do gustu również inny, nieco luźniejszy klimat całej opowieści, a także brak wyraźnych nawiązań do innych tytułów z Gwiezdnych wojen. Poniżej znajdziecie cytaty z wybranych opinii.