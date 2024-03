Nicolas Cage w zwiastunie postapokaliptycznego filmu science-fiction Arcadian

W niedalekiej przyszłości życie na Ziemi zostanie zdziesiątkowane. Paul i jego dwaj synowie, Thomas i Joseph, próbują przetrwać za wszelką cenę trudne czasy, zamykając się w ufortyfikowanej farmie. Po zmroku, okolicą rządzą zdeformowane bestie. Pewnego dnia Thomas nie wraca na czas do domu po wizycie u swojej dziewczyny, a więc zrozpaczony ojciec podejmuje desperacką próbę odnalezienia go i doprowadzenie do bezpiecznego schronienia. Rozpętuje się prawdziwa bitwa o przetrwanie.

Nicolas Cage w zwiastunie filmu Arcadian