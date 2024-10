New World: Aeternum z rekordową liczbą graczy po starcie pierwszego sezonu

Wczoraj doczekaliśmy się premiery 1. sezonu New World: Aeternum, czyli nowego wydania produkcji z 2021 roku. W grze wprowadzono wiele zmian, które mają poprawić przeszkadzające graczom elementy znajdujące się w oryginale. Wydarzenie przyciągnęło rekordową liczbę graczy, lecz opinie na Steamie są dosyć podzielone.

New World: Aeternum - 1. seznon nowej edycji popularnego RPG

New World: Aeternum wprowadza wiele zmian i poprawek względem oryginału - w grze zobaczyliśmy również sporo nowej zawartości. We wrześniu zagraliśmy w wersję demo produkcji, lecz teraz możemy zobaczyć finalny produkt wraz ze wszystkimi elementami wprowadzonymi w pierwszym sezonie. Twórcy podzielili się pełną listą dokonanych modyfikacji, na której pojawiły się m.in. zmiany w celowaniu do przeciwników w trybie multiplayer, nową strefę PVP, nowe artefakty i bardzo długą listę naprawionych błędów i balansu rozgrywki.