Netflix znowu trafił w czuły punkt widzów. Ten dokument kryminalny ogląda się na krawędzi fotela i właśnie podbija platformę

To miała być historia o młodej kobiecie i utracie dziecka. Szybko okazuje się jednak, że za tą opowieścią kryje się jedna z najbardziej szokujących zbrodni w historii Teksasu.

Filmy i seriale dokumentalne od lat należą do najmocniejszych punktów oferty Netflixa. Regularnie zdarza się, że produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach trafiają na szczyty oglądalności platformy i wywołują gorące dyskusje wśród widzów. W ubiegłym roku dużym zainteresowaniem cieszyła się nominowana do Oscara Idealna sąsiadka, a teraz podobną drogą podąża kolejny dokument o kryminalnym zabarwieniu. Instynkt macierzyński w TOP 10 najpopularniejszych produkcji Netflix Tym razem uwagę widzów przyciąga Instynkt macierzyński, film dokumentalny wyreżyserowany przez Jessicę Dimmock, który utrzymuje się wśród najpopularniejszych produkcji Netflixa. Punktem wyjścia historii jest pozornie zwyczajna opowieść. W niewielkim miasteczku we wschodnim Teksasie młoda kobieta pochodząca z zamożnej rodziny zakochuje się w miejscowym mężczyźnie zajmującym się hodowlą trzody chlewnej. Związek rozwija się błyskawicznie, a wkrótce kobieta ogłasza w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka.

Wszystko zmienia się w chwili, gdy zostaje zatrzymana przez policję. Funkcjonariusze odkrywają, że niedawno urodziła dziecko w samochodzie. Od tego momentu jej historia zaczyna się rozpadać, a śledczy stopniowo odsłaniają prawdę stojącą za sprawą, która wstrząsnęła opinią publiczną. To właśnie sposób prowadzenia narracji sprawia, że dokument budzi tak duże emocje. Produkcja początkowo przypomina opowieść o rodzinnej tragedii i stracie, by stopniowo przekształcić się w historię jednej z najbardziej szokujących zbrodni ostatnich dekad.

GramTV przedstawia:

Dość powiedzieć, nie ujawniając szczegółów historii, że sprawa zakończyła się wyrokiem śmierci i na trwałe zapisała się w historii Teksasu. Twórcy dokumentu starają się nie tylko odtworzyć przebieg wydarzeń, ale również pokazać mechanizmy, które przez długi czas pozwalały ukrywać prawdę. Nic więc dziwnego, że Instynkt macierzyński znalazł się wśród najczęściej oglądanych produkcji Netflixa. Podobnie jak wiele wcześniejszych dokumentów kryminalnych platformy, przyciąga widzów nie tyle samą zbrodnią, co pytaniem, jak coś takiego mogło wydarzyć się naprawdę.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









