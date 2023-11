Netflix pozwany przez uczestników programu Squid Game. Platforma odpiera zarzuty

Express Solicitors ogłosiła, że reprezentuje dwóch uczestników programu ubiegających się o odszkodowanie za swoje przykre doświadczenia podczas kręcenia Squid Game: Wyzwanie. Zawodnicy mieli zostać narażeni na utratę zdrowia przez twórców reality show, w tym na „hipotermię i uszkodzenie nerwów”. Firma jest również w kontakcie z innymi potencjalnymi wnioskodawcami.

Wysłaliśmy pisma pozwów w imieniu zawodników kontuzjowanych w tym programie. Z tego, co nam powiedziano, w imię rozrywki przesunęli granice bezpieczeństwa. Firmy produkcyjne muszą zadbać o to, aby standardy bezpieczeństwa i higieny pracy w ich programach nie narażały ludzi na ryzyko krzywdy – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Daniel Slade.

Uczestnicy przedstawili, że na planie panowały „złe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy”. Teraz domagają się od studia Lambert, producenta serialu, i Netflixa odszkodowania. Zawodnicy mieli doznać obrażeń podczas popularnej gry „Czerwone, zielone”, która wymagała od uczestników stania w bezruchu przez dłuższy czas. Zawody były kręcone przez kilka godzin podczas mroźnej zimy, a w studiu nie zadbano o odpowiednią temperaturę. „To była jak strefa wojny” – przyznał jeden z zawodników. „Ludzie byli przenoszeni przez medyków, ale nie mogliśmy nic powiedzieć. Jeśli zaczęlibyśmy mówić, odpadlibyśmy z programu” – dodał.

Jeszcze w zeszłym tygodniu The Hollywood Reporter otrzymał od producentów serialu oświadczenie, w tym producenta wykonawczego Johna Haya, że warunki na planie Squid Game: Wyzwanie były dla nich najważniejsze. Przyznał, że każdy z uczestników był otoczony „należytą opieką”.

Dobrobyt i bezpieczeństwo są dla nas oczywiście najważniejsze. Podjęliśmy także odpowiednie środki, aby zapewnić ludziom opiekę. Szczególna krytyka, o której mówisz, dotyczyła kręcenia zawodów „Czerwone, zielone”. To były duże i skomplikowane zdjęcia, był zimny dzień i zajęło to sporo czasu. Ale wszyscy byli na to przygotowani i otoczeni należytą opieką. Przewidzieliśmy wszystko i faktycznie dokładnie przetestowaliśmy wszystko z wyprzedzeniem i upewniliśmy się, że podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki.