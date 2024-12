Netflix chce, by postacie na ekranie mówiły wprost co robią. Bzdura, czy rewolucja w narracji?

Ma to być skierowane głównie do tych widzów, którzy oglądając film lub serial są akurat czymś zajęci.

Portal N+1 Magazine donosi o nietypowych wytycznych Netflixa dla scenarzystów: dialogi mają być tak skonstruowane, aby widzowie mogli śledzić fabułę nawet wtedy, gdy serial jest uruchomiony w tle. Na potwierdzenie tego faktu wykorzystano przykład dialogu z filmu Irlandzkie życzenie, gdzie postacie szczegółowo objaśniają swoje działania i emocje. W ten sposób łamana zostaje klasyczna zasada, według której, scenarzysta jest zobligowany tak prowadzić historię, by pokazywać, a nie nie mówić wprost. Czy to dobry kierunek?

Netflix chce, by postacie “ogłaszały” czym się aktualnie zajmują

Choć brzmi to kontrowersyjnie, ma to swoje uzasadnienie. Według scenarzystów, którzy współpracowali z Netflixem, platforma celowo forsuje tę praktykę, by dostosować się do zwyczajów widzów. Co raz więcej użytkowników ogląda bowiem seriale i filmy nie potrafiąc jednocześnie zrezygnować z codziennych czynności. Firma mówi o tym wprost bo wprowadziła nawet koncept „okazjonalnego oglądania” – tym mianem określane są produkcje, które nie wymagają pełnego skupienia.