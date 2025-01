Netflix bierze się za środowiska kibicowskie. Pierwszy zwiastun serialu Kibic

W serialu Netflixa dwa walczące ze sobą kluby piłkarskie przenoszą rywalizację poza boisko, do świata przestępczości i przemocy. Nastoletni Kuba musi zrobić wszystko, żeby w nim przeżyć. Chłopak ma tylko siedemnaście lat i nie potrafi się powstrzymać od pójścia tą samą drogą co jego ojciec -pseudokibic, który niedawno wyszedł z więzienia. W końcu wszyscy kibice to jedna rodzina.

Za stworzenie Kibica odpowiada reżyser Łukasz Palkowski, twórca Bogów oraz Najlepszego. Producentką jest Olga Cerkaska, odpowiedzialna m.in. za serial Dziewczyna i kosmonauta od Netflixa. W serialu zagrali: Grzegorz Palkowski, Marta Żmuda Trzebiatowska i Wojciech Zieliński.