Need for Speed Unbound z masą nowej zawartości. Nadchodzi aktualizacja Volume 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany patch zapoczątkuje serię popremierowych aktualizacji przygotowywanych przez Criterion Games. Wraz z Volume 2 do Need for Speed Unbound trafią m.in. Lotus Emira Balmain Edition 2021 oraz niestandardowy Nissan Fairlady ZG 1971. Warto jednak podkreślić, że drugi z wymienionych samochodów dostępny będzie wyłącznie dla abonentów EA Play. Gracze będą również mogli m.in. stawić czoła 40 nowym wyzwaniom codziennym i 15 nowym wyzwaniom, a także wziąć udział w nowych zawodac h. Deweloperzy przygotowali bowiem:

Udział w nowych aktywnościach pozwoli graczom Need for Speed Unbound zdobyć nowe przedmioty kosmetyczne, w tym m.in. efekty jazdy czy pozy dla postaci. Nowości pojawią się również w trybie multiplayer, w którym użytkownicy będą wspólnie uciekać przed policją. Nadchodzące atrakcje zaprezentowane na zwiastunie, który znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Need for Speed Unbound dostępne jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Criterion Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Need For Speed Unbound – jazda po bandzie.