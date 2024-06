Need for Speed: High Stakes odtworzone w Unreal Engine 5. Świetna robota fana

Na YouTube pojawił się film przedstawiający fanowski „remake” Need for Speed: High Stakes na Unreal Engine 5 . Trzeba przyznać, że wszystko wygląda rewelacyjnie i klasyczna gra nabrała nowego blasku. Jeśli jesteście fanami oldschoolowych NFS, musicie koniecznie to zobaczyć.

Trzeba też podkreślić, że twórca dokonał wszystkiego pracując samodzielnie i za to należy mu się szacunek. Jeśli projekt zostanie dopieszczony, może wyglądać naprawdę doskonale.

Need for Speed: High Stakes to wyścigowa gra wideo z 1999 roku stworzona przez EA Canada i EA Seattle, która została wydana na PlayStation i komputery PC. Jest to czwarta gra z serii Need for Speed ​​i kontynuacja Need for Speed ​​III: Hot Pursuit. Gra zawiera bardziej realistyczne elementy niż poprzedniczki oraz wprowadziła system zniszczeń, wpływający nie tylko na wygląd pojazdów, ale także na ich wydajność.