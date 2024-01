NBA 2K22 odłączone od serwerów i wycofane ze sprzedaży

We wspomnianym już sierpniowej zapowiedzi, 2K ujawniło jak przebiegnie cała operacja i co stanie się po krytycznej dacie.

Nadszedł czas, aby NBA 2K22 zostało wycofane 31 grudnia 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. ta gra nie będzie już dostępna w sprzedaży. Jeśli posiadasz już grę, nadal będziesz mógł ją ponownie pobrać i grać w trybach offline. Po tej dacie nie będzie już możliwości grania w gry wieloosobowe ani uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek trybów gier online. MyCAREER i MyTEAM nie będą już dostępne i nie będzie już możliwości zarabiania wirtualnej waluty (VC). Chociaż nadal będziesz mógł korzystać z usług Play Now, MyNBA, The W i MyWNBA, wszelkie funkcje wymagające połączenia z serwerami 2K będą niedostępne. Obejmuje to tryb wieloosobowy, ligi online i udostępnianie społeczności. Dziękujemy za bycie częścią naszej społeczności i mamy nadzieję, że nadal będziesz cieszyć się NBA 2K!