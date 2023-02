NBA 2K23 udostępnione na darmo

Rusza kolejna odsłona Xbox Free Play Days, dzięki czemu macie okazję przetestować dwa interesujące tytuły zupełnie za darmo. Wystarczy, że jesteście subskrybentami Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Live Gold.

Xbox Free Play Days na nadchodzący weekend

Jeśli nie chcecie nudzić się podczas nadciągającego weekendu, to za sprawą najnowszej edycji Xbox Free Play Days możecie sprawdzić NBA 2K23 i Far Cry 6. Warto dodać, że produkcję Ubisoftu może przetestować większość graczy, gdyż najnowsza odsłona słynnej serii została udostępniona na wszystkich platformach.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat oferowanych gier, to garstkę przydatnych informacji znajdziecie poniżej: