Nauczyciel pokazał w szkole Puchatek: Krew i miód. Dzieci były przerażone

Puchatek: Krew i miód puszczony uczniom czwartej klasy szkoły podstawowej w Miami

Czwartoklasiści szkoły podstawowej w Miami Springs przeżyli przykrą niespodziankę, gdy nauczyciel pokazał im film. Jedna z matek uczniów powiedziała, że Puchatek: Krew i miód był odtwarzany „od 20 do 30 minut”, zanim nauczyciele zorientowali się, że nie jest to film przeznaczony dla dzieci. Produkcja miała zostać wybrana do obejrzenia przez uczniów, ale to na nauczycielach ciąży odpowiedzialność za sprawdzenie, czy treść filmu jest odpowiednia dla dzieci.

Czuję się całkowicie opuszczona przez szkołę. To wina nieostrożnego nauczyciela. Nie przerwał filmu, chociaż dzieci mówiły: „Hej, zatrzymaj film, nie chcemy tego oglądać” – relacjonowała Michelle Diaz, matka jednego z uczniów.

Dyrektor Akademii Innowacyjnej Edukacji w Miami, Vera Hirsh, przesłała do mediów oświadczenie, w którym zapowiedziała podjęcie odpowiednich działań, aby w przyszłości sytuacja się nie powtórzyła. Dodała, że szkolny psycholog spotkał się z uczniami, którzy wyrażali obawy w związku z treścią, którą zobaczyli.