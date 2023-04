Jeanne du Barry otworzy festiwal w Cannes. Johnny Depp wraca na ekrany

Jeanne du Barry to film z udziałem Johnnego Deppa, w którym słynny aktor wcielił się w rolę króla Francji Ludwika XV . Organizatorzy festiwalu w Cannes przekazali wiadomość, że to właśnie ta produkcja będzie otwierać tegoroczną imprezę. Dla Deppa jest to bardzo ważny moment, ponieważ oznacza przełamanie i powrót na ekrany.

Ostatnie lata nie były łaskawe dla Deppa. Proces z byłą żoną sprawił, że aktor był bardziej znany z popisów na ławie sądowej niż kinowych ról. Sprawił on także, że Hollywood odwróciło się od Deppa. Stracił on kilka ważnych ról i nie miał co liczyć na nowe. Dopiero ugoda z Amber Heard otworzyła furtkę dla powrotu gwiazdora, a rola Jeanne du Barry jest szansą na powrót do łask. Dodatkowo mówi się, że film ten weźmie udział w konkursie. Festiwalowy pokaz odbędzie się 16 maja i tego samego dnia film trafi też do francuskich kin.

Johhny Depp wraca na ekrany

Film opowiada historię Jeanne du Barry, czyli ostatniej po Madame de Pompadour królewskiej kochanki Ludwika XV. Zobaczymy jak ta kobieta, wykorzystując swoją inteligencję i wdzięki, wspięła się na szczyt drabiny społecznej i zostaje ulubienicą króla Francji. Władca oszalał na jej punkcie i sprowadził ja nawet na dwór w Wersalu.