Następna darmowa gra w Epic Games Store. Tym razem z dodatkową niespodzianką

Darmowe gry lubią czwartki, więc również dzisiaj nie mogło zabraknąć oferty, którą odbierzecie całkowicie za darmo. Tradycyjnie jak co tydzień swoją promocję kontynuuje Epic Games Store, w którym już dzisiaj odbierzecie następny prezent. Tym razem do swojego konta przypiszecie grę Death's Gambit: Afterlife, czyli świetnie przyjętą przez graczy metroidvanię połączoną z soulslikiem w grafice 2D. Produkcja studia White Rabbit zadebiutowała na rynku w 2018 roku. Teraz każdy chętny może sprawdzić swoją grę.

Nie jest to jedyny prezent, jaki Epic Games Store przyszykowało dla graczy. W sklepie odbierzecie również World of Warships — Pakiet startowy: Albany o wartości prawie 100 zł. W zestawie znajdziecie m.in. Amerykański krążownik premium II poziomu Albany i miejsce w porcie, 1 500 000 kredytów, epicką naszywkę, cztery różne premie oraz pięć zestawów dziesięciu różnych sygnałów.

W sercu Siradonu kryje się tajemnica nieśmiertelności. Wcielając się w agenta Śmierci, rzucisz wyzwanie nieumarłym strażnikom królestwa i stoczysz odwieczną walkę o oczyszczenie ich dusz. Lecz jaka nagroda czeka wiernego sługę Śmierci? Death's Gambit to wymagająca platformówka 2D z elementami RPG. Opanuj do perfekcji system walki i zmierz się z mrocznymi sekretami Siradonu.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przypominamy, że jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie do swojego konta przypisać dwie gry z poprzedniego tygodnia. Są to premierowe CYGNI - All Guns Blazing oraz bijatyka DNF Duel.