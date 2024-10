Następczyni Michaela Scotta w remake’u The Office zaakceptowana przez oryginalnego twórcę serialu

Ricky Gervais dał swoje „błogosławieństwo” nowej szefowej w remake’u The Office.

Już w tym miesiącu na platformie Prime Video należącej do Amazona doczekamy się premiery nowej wersji The Office. Tym razem otrzymamy australijski remake, który niedawno doczekał się pierwszego zwiastuna. Główną bohaterką będzie szefowa Hannah Howard, w którą wciela się Felicity Ward. Wielu fanów amerykańskiego The Office zastanawia się, czy zmiana płci centralnej postaci wyjdzie serialowi na dobre. Okazuje się jednak, że sam Ricky Gervais, czyli twórca oryginalnego brytyjskiego Biura, zaakceptował tę interpretację kultowej postaci szefa.

The Office – Ricky Gervais zaakceptował kobiecą bohaterkę w australijskim remake’u

Australijska wersja The Office jest pierwszą, w której kobieta stoi na czele oddziału fikcyjnej firmy zaprezentowanej w serialu. Również w polskim remake’u mieliśmy panią prezes, ale współdzieliła ona obowiązki z dotychczasowym szefem. Ward podczas londyńskiego wydarzenia promującego The Trailblazers od Prime Video, poświęconego kobietom w filmie i serialach, przyznała, że Gervais nie miał nic przeciwko zmianie płci bohatera.