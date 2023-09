Widzieliście nowego Switcha? Urocza wersja inspirowana Mario

Dla fanów wąsatego hydraulika może to być smakowity kąsek.

Wszyscy czekają na oficjalną zapowiedź nowej konsoli od Nintendo, a internet wręcz pęka od kolejnych plotek i przecieków. Wszystko wskazuje na to, że japoński gigant w charakterystycznym dla siebie stylu po prostu robi swoje i niespecjalnie przejmuje się narastającym napięciem. Dobrym tego przykładem może być zapowiedź kolejnej wersji konsoli Nintendo Switch OLED, która jest inspirowana Mario.

Nintendo Switch – OLED Model Mario Red Edition

Pojawienie się na rynku nowej wersji konsoli idzie w parze z premierą Super Mario Bros. Wonder, która zapowiedziana została na 20 października. Omawiane Nintendo Switch – OLED Model Mario Red Edition trafi do sprzedaży 6 października, a sprzęt wyceniono na 349.99 dolarów.



Dajcie znać, jak podoba Wam się ten model oraz która ze specjalnych konsol Nintendo najbardziej przypadła Wam do gustu.