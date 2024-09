Największa wada God of War: Ragnarok na PC naprawiona przez fana

Premiera God of War: Ragnarok na PC miała miejsce kilka dni temu i od tego czasu większość społeczności wypowiedziała się pozytywnie na temat produkcji, choć było kilka elementów krytykowanych przez wielu użytkowników. Jednym z nich jest wymaganie konta PSN, mimo że jest to gra singleplayer. Jeden z fanów postanowił pomóc społeczności i stworzył moda naprawiającego problem.

God of War: Ragnarok i mod naprawiający problem

Użytkownik o nazwie iArtoriasUA udostępnił na platformie Nexusmods modyfikację do God of War: Ragnarok, która usuwa wymaganie konta PSN. Jeżeli chodzi o instalację, to musimy pobrać udostępniony przez wspomnianą osobę pliki version.dll and PsPcSdk.dll, a następnie wkleić je do folderu z grą. W przypadku problemów z ekranem logowania twórca poleca usunięcie pliku znajdującego się w następującej lokalizacji: