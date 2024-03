Najtrudniejszy poziom Super Mario Maker na Wii U wciąż niepokonany. Już tylko 3 tygodnie do odłączenia gry od sieci

Jak być może pamiętacie Super Mario Maker na Wii U utraci funkcjonalność online 8 kwietnia. Nadal będzie można grać i tworzyć poziomy lokalnie, ale nie będzie już żadnej możliwości na dzielenie się nimi w sieci.

Super Mario Maker na Wii U wciąż niepokonany

Wśród opublikowanych przez fanów, pozostał jeden niepokonany do dzisiaj. Nosi nazwę Trimming the Herbs i jest niezwykle trudny. To właśnie dlatego wciąż trwa wyścig z czasem, żeby ukończyć go przez kwietniowym wyłączeniem serwerów.