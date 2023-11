Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa do Gier Wideo i Innych Mediów Interaktywnych. Grammy 2024 – nominacje

10 listopada amerykańska Narodowa Akademia Rejestracji Sztuki i Nauki ogłosiła publicznie nominacje do nagród Grammy za obecny rok.

Przyznawane od 1959 roku nagrody są tym dla świata muzyki, czym Oskary dla świata kinematografii, ale pomimo iż branża gier komputerowych rozwija się od około połowy lat 70., twórcy muzyki z nią związani nie doczekali się indywidualnych wyróżnień aż do 2022 roku. Wtedy postanowiono zacząć także wyróżniać za muzykę tworzoną specjalnie na potrzeby gier wideo i innych mediów interaktywnych.

Pierwsze Grammy w historii związane z muzyką do gier zostało przyznane Stephanie Economou za ścieżkę dźwiękową do Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok, natomiast w tym roku szansę na zdobycie statuetki będą mieli następujący artyści:

Grammy 2024 – nominacje dla najlepszych ścieżek dźwiękowych