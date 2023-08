Najgorsze decyzje w Baldur’s Gate 3? Gracz pokazuje instrukcję

Zachwyty nad Baldur’s Gate 3 w głównej mierze wynikają z tego, ile wolności oferuje się graczom. Podjęte przez nas wybory mają faktyczny wpływ na to, jak potoczy się rozgrywka, a niektóre z nich mają naprawdę dramatyczne skutki. Zgaduję, że większość z Was już podczas pierwszego podejścia będzie się zastanawiać, jak wyglądałaby historia, gdybyście zdecydowali się na podjęcie bardziej radykalnych decyzji. Jeden z graczy pochwalił się swoim pomysłem na rozgrywkę w stylu „najgorszy możliwy koniec dla każdego”.

Mroczna strona Baldur’s Gate 3

Użytkownik o nicku Sparkism przygotował szczegółową instrukcję, która objaśni Wam, jak podejść do rozgrywki w taki sposób, by każdego z towarzyszy spotkało najgorsze z możliwych zakończeń. Dobra, prawie każdego, gdyż Drapek i sowoniedźwiedź wyjdą z tego bez szwanku. Ostrzegamy tylko, że zagłębiając się w post, natraficie na spoilery.



