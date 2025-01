Najczęściej wybierany bohater w Marvel Rivals nie zachwyca w statystykach zwycięstw

Marvel Rivals – Jeff the Land Shark i statystyki bohatera

Marvel Rivals oferuje szeroki wybór, jeśli chodzi o grywalne postaci. Jedna z nich cieszy się dużą popularnością – mowa o Jeff the Land Shark. W trybie Quickplay jest on najczęściej wybieraną postacią, z wynikiem 21,18%. Co ciekawe, Jeff zajmuje drugie miejsce od końca, jeśli chodzi o wskaźnik wygranych, z zaledwie 45,39%. Oznacza to, że mimo popularności, gracze wybierający tego bohatera częściej przegrywają.

Najniższy wskaźnik zwycięstw w Quickplay ma natomiast Black Widow, z zaledwie 44,15%. Jest ona również rzadko wybierana przez graczy. Na drugim biegunie znajduje się Mantis, z wynikiem 56,03% w Quickplay i 55,20% w trybie Competitive. Tuż za nią plasuje się Hela (54,24% w Competitive). Obie bohaterki zostaną jednak osłabione w nadchodzącej aktualizacji.