Najbardziej irytująca misja z GTA: Vice City doczekała się własnej gry. I kosztuje zaledwie 9 zł

Nie będzie to jednak łatwe zadanie, gdyż sterowanie jest toporne i mało intuicyjne. Do tego przeszkadza nam chaotyczna kamera, a także pracownicy budowy i policja, którzy próbują zapobiec wysadzeniu terenu budowy. HellCity Demolition Man oferuje więc wszystko to, co znamy z niesławnej misji GTA: Vice City.

Przejmij kontrolę nad potężnym helikopterem, poruszając się po mieście pełnym wyzwań. Twoja misja? Strategiczne podłożenie ładunków wybuchowych na placu budowy, a wszystko to podczas walki z nowymi i nieprzewidywalnymi przeciwnikami.