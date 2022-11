Nadchodzi nowy Monster Hunter. Niestety nie będzie to pełnoprawna odsłona serii

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Mortal Kombat doczeka się gry mobilnej zatytułowanej Mortal Kombat: Onslaught. Tymczasem okazuje się, że kolejna popularna marka spróbuje podbić serca graczy korzystających ze smartfonów i tabletów. Capcom poinformował, że w produkcji znajduje się gra mobilny Monster Hunter. Projekt powstaje przy współpracy z ekipą TiMi Studio Group.

Monster Hunter otrzyma grę mobilną od twórców Call of Duty: Mobile

Wspomniany zespół ma na swoim koncie popularne Call of Duty: Mobile oraz Pokemon: Unite. W opublikowanym komunikacie prasowym poinformowano, że nadchodząca gra mobilna z serii Monster Hunter będzie zawierać elementy, które definiują wspomniany cykl, ale jednocześnie zaoferuje „nowe wrażenia”, które będą „unikalne dla urządzeń mobilnych i telefonów”.



Niestety Capcom oraz deweloperzy z TiMi Studio Group nie podzielili się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat produkcji. Nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty premiery. Fanom Monster Huntera nie pozostaje więc nic innego, jak wypatrywać kolejnych informacji na temat nadchodzącej gry mobilnej bazującej na popularnej marce.



Na koniec warto przypomnieć, że ostatnią dużą grą z serii Monster Hunter jest wydany w marcu ubiegłego roku Monster Hunter Rise. Produkcja dostępna jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Monster Hunter Rise – recenzja gry – Czas na łowy.