Finał anime Attack on Titan zbliża się nieubłaganie. W sieci pojawił się znakomity zwiastun, dzięki któremu poznajemy także dokładną datę premiery.

Attack on Titan jest adaptacją mangi, której autorem jest Hajime Isayama. Fani musieli długo czekać na druga część kończącą to fenomenalne widowisko. Na szczęście do premiery jest już całkiem niedaleko i w końcu pojawiła się konkretna data premiery ostatniej części.