Na Steam wystartował Festiwal Turowych RPG. Promocyjne ceny obejmują wiele gier

Platforma Valve wystartowała właśnie z Festiwalem Turowych RPG. Już od teraz do 7 października 2024 roku zakupimy wiele gier w obniżonych cenach. Nie zabrakło również wersji demonstracyjnych, pozwalających wypróbować różne produkcje.

Promocje na turowe gry RPG na platformie Steam

Jak wspomnieliśmy powyżej, do 7 października do godziny 19:00 możemy nabyć na Steamie turowe gry RPG w atrakcyjnych cenach. Promocje obejmują między innymi takie tytuły jak Songs of Conquest, Jagged Alliance 3 czy Warhammer 40,000: Rogue Trader. W ramach wyprzedaży nie brakuje strategii z elementami RPG.