Na horyzoncie nie widać kolejnych części Horyzontu. Widać za to film dokumentalny

Co ciekawe, w międzyczasie jego zespół, wbrew słabej kondycji filmu, promuje nabywcom dokument o kulisach produkcji. Bardzo możliwe, że ruch ten został zastosowany po to, by znaleźć kolejnych sponsorów. Nieliczni widzowie wyrażają zainteresowanie zobaczeniem dalszych części westernu, w tym Rozdziału 2, problemem jest jednak to, że zebrał bardzo słabe recenzje po premierze na festiwalu w Wenecji.

Na skutek tego, produkcja Rozdziału 3 została tymczasowo wstrzymana, a dalsze losy sagi pozostają niepewne. Costner wciąż liczy na znalezienie wsparcia finansowego, mimo że nawet docelowa platforma streamingowa Max mogłaby mieć wątpliwości co do sukcesu projektu. Sceptycy słusznie zastanawiają się, czy saga ta zyska jeszcze widownię i spełni śmiałe ambicje Costnera, czy też pozostanie jednym z największych rozczarowań w jego karierze.