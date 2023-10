Mortal Kombat 1 z prezentacją Omni-Mana. Bohater trafi wkrótce do bijatyki

Zgodnie z zapowiedziami Omni-Man będzie jedną z 6 postaci, które zostaną dodane do Mortal Kombat 1 w ramach Zestawu Kombat . Oprócz wspomnianego bohatera DLC wprowadzi do najnowszej produkcji NetherRealm Studios takich wojowników jak Peacemaker, Ojczyznosław, Quan Chi, Ermac oraz Takahashi Takeda. W dodatku nie zabraknie też nowych postaci Kameo.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia, według których w Mortal Kombat 1 miał pojawić się John Wick . Postać, w którą wciela się Keanu Reeves, ostatecznie nie trafi do najnowszej produkcji NetherRealm Studios. Już niedługo grono grywalnych zawodników poszerzy się jednak o kilka nowych twarzy. Jedną z nich będzie Omni-Man, czyli bohater znany z serii komiksów „Niezwyciężony” i serialu dostępnego na Amazon Prime Video, który doczekał się własnego zwiastuna.

NetherRealm Studios poinformowało, że Omni-Man trafi do Mortal Kombat 1 już w listopadzie. Towarzyszyć mu będzie Tremor, który dostępny będzie jako postać Kameo . Na dole wiadomości znajdziecie natomiast gameplay trailer, który pozwala sprawdzić, jak bohater serii komiksów „Niezwyciężony” radzi sobie w najnowszej odsłonie serii Mortal Kombat.

Deweloperzy ujawnili również, kiedy do Mortal Kombat 1 zawitają pozostali bohaterowie Zestawu Kombat. Zgodnie z przekazanymi informacjami Quan Chi i Peacemaker mają trafić do gry zimą. Ojczyznosław z serialu The Boys i Ermac zostaną natomiast dodani wiosną 2024 roku, a Takahashi Takeda pojawi się latem 2024 roku.

Na koniec przypomnijmy, że Mortal Kombat 1 dostępna jest na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji NetherRealm Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…